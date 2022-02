GIUDICE SPORTIVO – Stangata per Bastoni e Simone Inzaghi. “Solo” ammenda per Lautaro

Era attesa la sentenza per il post-derby Inter-Milan, per la rissa nel dopo gara, in vista anche della partita di sabato prossimo contro il Napoli. Per i nerazzurri due turni di squalifica al difensore Alessandro Bastoni per aver utilizzato frasi ingiuriose agli Ufficiali di gara. Una giornata di squalifica per il tecnico Simone Inzaghi per frasi irriguardose al Direttore di gara. Invece solo un ammenda da 10 mila euro per aver insultato Theo Hernandez del Milan, mentre si stava avviando verso gli spogliatoi. Questo quanto riportato dal sito della Lega calcio.

La Redazione