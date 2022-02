Gazzetta – Slitta il rientro di Koulibaly. Anguissa, invece, è atteso puntuale

Dopo la vittoria della Coppa d’Africa, Kalidou Koulibaly è atteso per il rientro a Napoli, che però potrebbe slittare di qualche giorno, dato che il difensore azzurro è atteso a Dakar per la passerella d’onore, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

“Il Senegal ha conquistato il trofeo e capitan Koulibaly è atteso a Dakar per la passerella, magari il difensore non rientrerà come previsto domani (Anguissa invece è atteso”.