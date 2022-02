Fontana, ex Napoli: “Ospina ha sempre fatto la differenza”

Alberto Jimmy Fontana, ex portiere del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Cederesti Ospina a fine stagione se fossi il Napoli?

“Io sono un fan di Meret ma, a onor del vero, Ospina ha sempre fatto la differenza. Meret deve crescere e, non giocare con continuità, può essere un problema. Lo stesso Donnarumma, probabilmente il più forte al mondo, ha ammesso che non è facile quando non giochi sempre. Ospina non è uno che si cede così, però bisognerà fare delle valutazioni pensando alla crescita di Meret”.

Sulla crescita di Meret