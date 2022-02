Da verificare le posizioni di Inzaghi ed un difensore, a rischio segnalazioni

Continua a far rumore il giallo del presunto sputo a Theo Hernandez da parte di Lautaro Martinez nel derby. Il video che circola da ieri in rete fa discutere ma fino a ieri sera non ci sono stati segnali di acquisizione del filmato da parte della Procura. L’argentino rischia, però, la squalifica per gli insulti a Hernandez. Decisive eventuali segnalazioni degli ispettori, da verificare anche le posizioni di Bastoni e Inzaghi.

L’attaccante argentino, interrogato sull’episodio, ha assicurato di non aver fatto nulla: “da Appiano sottolineano con forza come il giocatore stesse parlando in maniera concitata nel momento incriminato: difficile, pur volendo, combinare in maniera così rapida parole e sputo“.

Tuttavia, l’apprensione in casa nerazzurra è centrata sui possibili insulti all’avversario appena espulso. Se gli ispettori hanno sentito e hanno segnalato all’arbitro, Guida avrà scritto qualcosa nel referto, cosa che potrebbe portare Lautaro verso una squalifica. Da verificare anche le posizioni dell’allenatore e di Bastoni, molto agitati nel post partita e anche loro a rischio segnalazione.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: sport.virgilio.it