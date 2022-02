Curiosità – Ecco il perchè della “particolare” chioma di Osimhen

Victor Osimhen è ritornato ancora più affamato di gol, ed è quello di cui il Napoli ha bisogno in questa seconda parte di campionato. Ragazzo caparbio ma allo stesso tempo umile e riservato, ma a Repubblica ha spiegato il perchè della sua “particolare” chioma colorata di giallo. “Ho una fidanzata. E devo anche ad una donna questa mia capigliatura. Ero a Charleroi e non sapevo che lì i barbieri chiudono presto. Così ho iniziato a tagliarmeli da solo, ma ogni rasoiata in più non ha fatto che peggiorare la situazione, allora la mia fidanzata mi ha detto: te li coloro e ci penso io. Quello che è uscito fuori mi è piaciuto”.