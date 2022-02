CALCIO FEMMINILE – Quattro casi di positività nella Samp di Cincotta

In vista della sfida di Coppa Italia femminile, return-match dei quarti di finale contro l’A.c. Milan, la Sampdoria di Cincotta si prepara al meglio. Non arrivano buone notizie per la squadra ligure, una calciatrice e tre componenti dello staffi sono risultati positivi al Covid. Ora dovranno stare in isolamento domiciliare, in attesa di essere reintegrati con il resto del gruppo.

La Redazione