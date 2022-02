BASKET – Impazza il focolaio nella Gevi Napoli, in dubbio la sfida di Cremona

In casa Gevi Napoli basket di coach Sacripanti, non c’è pace nel periodo di pandemia. Nel giro di tamponi si sono riscontrati 4 casi di positività, anche se due elementi sono tornati negativi. Questo però, come riporta ilmattino.it, potrebbe portare al rinvio della sfida di Cremona, dopo quella interna contro il Venezia. Nei prossimi giorni si effettueranno altri giri di tamponi per avere nuovi risultati del gruppo squadra.

La Redazione