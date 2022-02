Barbano: “Serie A, catino di veleni, occorre un atto di coraggio”

La Lega Serie A è compatta nel volersi “svincolare” dalla Figc. Non è solo il patron del Napoli, De Laurentiis. Ieri la prima assemblea per l’elezione del presidente di Lega si è conclusa con un nulla di fatto. Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport scrive: “Lega Serie A catino ardente di veleni. I presidenti mettano la faccia”. Si è parlato di un presidente, di un nome politico: “la tentazione di buttarla in politica mostra da sé l’incapacità di autogovernarsi” si legge. Per Barbano occorre un atto di coraggio. “Si cambi lo statuto, e i presidenti ci mettano la faccia. Invece di invocare il salvagente dei politici in pensione, coltivino la virtù della buona politica, la sola che aiuta a guardare lontano”.