Tegola per il Milan, l’infortunio dello svedese più grave del previsto

La punta di Malmoe si è infortunata nel primo tempo della partita contro la Juventus: quello che sembrava solo una semplice infiammazione al tendine d’Achille si è invece rivelato un guaio più serio, che rischia di fermare il giocatore ancora a lungo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic sta continuando a lavorare in questi giorni in palestra ma le sensazioni non sono quelle giuste e il rientro continua a slittare.

Dopo lo stop forzato per il derby, Ibrahimovic dovrà saltare anche la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, e probabilmente il match di domenica prossima contro la Sampdoria. Si spera in un rientro per sabato 19 febbraio, quando il Milan affronterà la Salernitana all’Arechi.

Fonte: virgilio.it