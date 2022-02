Anguissa torna a Napoli: “E’ un giocatore mondiale”

Protagonista della Coppa d’Africa fino alla finale per il terzo posto è stato anche Frank Anguissa, il centrocampista di Napoli e Camerun che manca da oltre un mese a Luciano Spalletti. Quando rientrerà il centrocampista? «Anguissa e Hongla (l’altro camerunese della Serie A che gioca con l’Hellas) sono liberi da ieri» ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il Ct del Camerun Toni Conceicao.«Oggi organizzeranno il rientro e torneranno in Italia con la Federazione e i club» ha continuato Conceicao. che ha voluto fare i complimenti al centrocampista del Napoli. «Anguissa ha fatto una coppa di altissimo livello, è un giocatore mondiale. Su Hongla punto a occhi chiusi: a Verona non sta trovando troppo spazio ma avrà un gran futuro. Il mondo si è accorto di quanto bella sia la Coppa d’Africa. E anche quanto importante: per noi che ci teniamo tanto ma anche per scoprire nuovi talenti. Ormai i giocatori più importanti giocano nei club migliori del mondo».

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: Mattino.it