Ultime Konami Castel Volturno – Aggiornamenti su Tuanzebe e Ounas

Dopo il successo di ieri allo stadio “Penzo” per 0-2 contro il Venezia, il Napoli questa mattina ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di sabato alle ore 18,00 contro l’Inter. La squadra si è divisa in due gruppi, chi ha giocato contro i lagunari hanno svolto lavoro in palestra, la seconda parte del gruppo fra fase di attivazione e lavoro di forza, sul campo 1 con esercitazioni tecnico al tiro in porta.

Tuanzebe ha svolto lavoro palestra.

Ounas ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Fonte: sscnapoli.it