UFFICIALE – Esonerato Pippo Inzaghi. Il Brescia ingaggia Diego Lopez

Il Brescia, nonostante il terzo posto in classifica, quindi in piena corsa per la promozione diretta in serie A, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, decide di esonerare Pippo Inzaghi. Le ultime prestazioni non convincenti contro Ternana e Cosenza, hanno spinto il presidente Cellino all’esonero dell’ex tecnico di Venezia, Bologna e Benevento. Al suo posto c’è un ritorno, quello di Diego Lopez che è stato l’allenatore delle rondinelle nel 2020 quando prese il posto all’epoca di Davide Dionigi.

La Redazione