Tiziano Crudeli, giornalista: “Inter? E’ la migliore squadra, però ha alti e bassi”

A “Marte Sport Live”, Tiziano Crudeli, giornalista:

“A Milano ora si dice che l’Inter ha perso con un capoGiroud. Questione Scudetto, com’è la percezione qui? Bisogna mettere sul piatto della bilancia anche i valori individuali. La Juventus aveva carenze, con l’arrivo di Vlahovic e Zakaria sembra averle risolte. Chiaramente la distanza dal vertice rimane considerevole. Milan e Napoli sono state falcidiate da infortuni che hanno impoverito la squadra sul piano tecnico. Ci sono state anche sconfitte per errori arbitrali che hanno inciso sul rendimento del Milan. La squadra ha problemi soprattutto in fase difensiva, senza Kjaer e Tomori si sta facendo fatica. Leao non è stato all’altezza della situazione nel derby, così come Theo Hernandez. Inter ancora una squadra solida? Per me sul piano dell’organizzazione è la migliore squadra. Poi però ha alti e bassi, non sempre riesce a tenere per 90′ e alcune sostituzioni impoveriscono il tasso tecnico della squadra. Sono stati commessi tanti errori arbitrali che hanno condizionato i risultati, ma non facciamo vittimismi. Sabato tiferò per il Napoli? Sì, se il Napoli dovesse dimostrare di giocare meglio, ne prenderò atto”.