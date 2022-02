Sapeva bene Lucianone Spalletti che quell’imbuto in cui finiva sempre l’azione del Napoli si sarebbe ancor più ristretto nel finale di partita. Non ha perso la testa, non lo fa mai. Ha vinto ancor prima di apportare modifiche sostanziali al suo apparato tattico. Con Osimhen cambia tutto e in meglio: ma con lui in campo altri vanno in ombra. Bisogna trovare l’equilibrio. Il Mattino gli dà un bel 7