PRIMAVERA 1 – Sassuolo-Atalanta 1-1, i neroverdi ad un passo dal successo. Gli orobici reggono in nove

Questo pomeriggio, presso il Centro Sportivo Ricci, si è giocato per il campionato Primavera 1 la sfida tra il Sassuolo e l’Atalanta. Gli orobici partono forte e passano in vantaggio con Scalvini che sfrutta al meglio l’assist di De Nipote. I neroverdi hanno l’occasione per pareggiare, ma dal dischetto Flamingo si fa parare il tiro da Sassi. Il gol però arriva nel secondo tempo con la conclusione precisa di Samele. Nel finale gli orobici restano in nove doppie ammonizioni a Zuccon e Scalvini. Il punteggio non cambia e finisce 1-1 con il rammarico della squadra di Emiliano Bigica.

Sassuolo-Atalanta 1-1

Reti: 26’ Scalvini (A), 61’ Samele (S).

Sassuolo: Vitale, Flamingo, Zenelaj (86’ Zenelaj), Paz, Aucelli (82’ Diawara), Miranda, Samele, Macchioni, Kumi (60’ Arcopinto), Ngingi (60’ D’Andrea), Forchignone (86’ Mata). A disposizione: Bonucci, Cehu, Ahmed, Toure, Abubakar, Baldari, Cavallini. All.: Emiliano Bigica.

Atalanta: Sassi, Del Lungo, Ceresoli, Zuccon, Scalvini, Sidibe, Oliveri, Hecko, Fisic (71’ Pagani), De Nipoti (80’ Chiwisa), Bernasconi (71’ Renault). A disposizione: Dajcar, Vorlicky, Omar, Berto. All.: Massimo Brambilla.

Arbitro: Sig. Maranesi di Ciampino.

Assistenti: Sig. Peloso di Nichelino e Sig. Valletta di Napoli.

Note: espulsi al 75’ Zuccon (A) e al 79’ Scalvini per somma di ammonizioni. Ammoniti Aucelli (S) e Chiwisa (A).

Fonte: sassuolocalcio.it