Per il Cds la difesa ha retto bene il periodo forzato dalla Coppa D’Africa. I voti

Ospina 6,5

La parata su Okereke è uno spartiacque, che lascia portar via la paura per un’uscita un po’ così.

Di Lorenzo 6,5

L’uomo in più a destra. Con una leggerezza da incantare.



Rrahmani 6,5

Ops, una scivolata incauta, però comunque sempre padrone di se stesso, anche nelle percussioni.

Juan Jesus 6,5

In scioltezza, disarmante per la capacità di semplificare movimenti e palleggio. Okereke lo spazza via ma può succedere una volta in un’ora e mezza.

Mario Rui 6,5

Attacca, si arrabbia, si accentra, scala, senza mai arenarsi.

Fonte: CdS