Lo step-back: Osimhen a Venezia “gioca” a basket e stacca

E’ tornato, Osimhen. E’ tornato titolare, è tornato al gol ed è tornato a volare. Staccando in alto, svettando, attraverso un movimento tipico del basket. Il gol dell’ attaccante nigeriano è stato analizzando da Maurizio Nicita sulle pagine de La Gazzetta dello Sport:

“Nel basket si chiama step-back: il movimento con passi all’indietro che il tiratore compie per togliersi la marcatura e tirare da dietro la linea dei tre punti. Riguardate al rallentatore il movimento di Victor Osimhen che per staccarsi dallo stopper fa due passi indietro e poi stacca su, in alto dove nessuno può prendere il pallone per segnare di testa. Con uno step-back storico Ray Allen negli ultimi secondi tolse l’anello Nba 2013 a San Antonio che già pregustava il titolo. Vinto poi da Miami perché dal 2-4 rischiato in quegli ultimi secondi, grazie a quel tiro favoloso finì 4-3 per gli Heat. Ora non sappiamo cosa succederà da qui a maggio ma se nella corsa scudetto il Napoli sarà protagonista del portentoso gesto atletico di Osimhen parleremo a lungo anche in questo caso”