La “riserva” d’oro si chiama Andrea Petagna

Petagna è al suo terzo gol in meno di un mese, per essere uno che deve fare solo la riserva non è niente male. Va a segno al minuto 100, un gol che gli serve per far festa sotto quella curva piena di tifosi azzurri. Terza rete in campionato, c’è poco da dire: il suo dovere lo fa sempre. Ha iniziato ad agosto, con quella rete al Genoa che convinse De Laurentiis a toglierlo dal mercato. Ed è giusto che quindi si conquisti un record in questa serie A: è andato a segno al 99’07 e secondo le statistiche della Lega è il gol su azione più tardivo della storia del campionato italiano. In realtà hanno segnato più tardi di lui Veretout (Fiorentina-Inter 3-3 2019, 100’07) e Ciofani (Frosinone-Parma 2019, 102’43) ma entrambi su rigore. Il suo tap-in invece è stato realizzato in contropiede. Magari a Petagna importa solo che il contropiede ha messo la parola fine alla partita, come una liberazione. Con l’Inter inizierà dalla panchina, ma si sa che quelli come lui possono essere determinanti anche in una manciata di minuti finali. E lui c’è. Fonte: Il Mattino