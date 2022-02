La moviola di Edmondo Pinna di Venezia/Napoli: Mariani non bene, si perde il fallo su Mertens

Non impeccabile la partita di Mariani (Il voto del Cds 5), compresa una testata con Ebuehi che lo ferisce all’orecchio dove aveva l’auricolare (continuerà mettendolo all’altro orecchio, anche se il calco fatto per avere una perfetta aderenza era per il destro, non per il sinistro). Si perde un piede a martello di Ebuehi su Mertens da vedere in campo. Finisce con 23 falli fischiati (media 28,50), 4 ammoniti (4,75 di media) e un rosso.



MARTELLO



Entrata di Ebuehi su Mertens, gamba destra con piede a martello sulla destra del giocatore belga, per fortuna non violento e irruento, ma comunque brutto, che mette a repentaglio l’incolumità dell’avversario. Mariani estrae il giallo, il VAR (Nasca) lo richiama alla revisione sul campo, rosso senza discussioni.



REGOLARI



Regolare la rete realizzata da Osimhen: al momento del cross di Politano, l’attaccante azzurro è forse in linea con Ebuehi, è sicuramente tenuto in gioco da Caldara. Non ci sono falli nell’azione che porta alla rete dello 0-2 di Petagna: Lobotka recupera il pallone su Fiordilino senza infrazioni, colpisce il pallone pulito.



VAR: Nasca 6,5 – Corretta la chiamata sul mancato rosso per Ebuehi.

Fonte: CdS