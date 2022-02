L’ attacco: l’uomo mascherato segna e sogna, Politano assist man

Una cosa per uno. Questo si può dire dell’ attacco azzurro ieri a Venezia. Politano fornisce l’assist, Osimhen lo trasforma, Insigne si sacrifica. Ognuno di loro, ovviamente, ha fatto anche altro. Anche se, non può non restare negli occhi di tutti, quel nigeriano sospeso, sognante nel tempo. Il CdS vota così il reparto azzurro:

Politano 6,5

Visto ch’è stata una partita grigia, nella nebbia, ci sistema un assist. Mica poco.

Insigne 6

Com’è triste Venezia, senza i suoi squilli. Ma generosità ne aggiunge.

Osimhen 7

Rimane sospeso, come in un sogno, e fa un gol che gli umani invocano al destino. C’è un pizzico di Marcello Jacobs in lui quando strappa e demolisce chiunque.