FOTO – SSCN – “Forza Gabbiadini, ti aspettiamo presto in campo!”

Manolo Gabbiadini, ex giocatore del Napoli, ora alla Sampdoria, ha dovuto lasciare il Campo durante la gara col Sassuolo per un movimento innaturale del ginocchio. “Gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo”. Dati i tempi relativamente lunghi di recupero, la stagione di Gabbiadini può dirsi finita. Il Napoli attraverso il suo profilo Twitter ha voluto stringersi al suo ex giocatore.

💪 Forza @Mgabbia23, ti aspettiamo presto in campo! pic.twitter.com/fpRbV9qbCl — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 7, 2022