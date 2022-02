De Laurentiis, deciso: “Nessun politico; senza la Serie A non esisterebbe la FIGC!”

All’ ingresso dell’ hotel milanese dove si terrà lì Assemblea di Lega di Serie A, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rilascia alcune dichiarazioni alla stampa. Parla del ruolo del Presidente di Lega e attacca Gravina:

Sull’ elezione del Presidente – «Il presidente della Lega Serie A non deve essere politico. Qui si sono confuse le funzioni. Il presidente non è uno che deve comandare, deve rappresentare gli interessi e le decisioni di 20 società, che si esprimono attraverso il Consiglio e l’assemblea».

«Oggi c’è molto da parlare di come uscire fuori dal pantano dove i precedenti hanno buttato da due anni la Lega in un immobilismo aggravato ancora di più dal Covid. Quello che nessuno vuole capire è una cosa fondamentale, la Lega Serie A è autonoma e indipendente perché finanzia tutto il movimento calcistico. Senza la Serie A non esisterebbe la Figc, non esisterebbe la Lega B, la Lega Pro ma anche qualche altro sport».

Commissariamento FIGC – «Sono boutade buttate lì da qualcuno che ama mostrare i muscoli perché non ce li ha e ha bisogno di dimostrare a non so chi di averceli».

dichiarazioni da Il Napolista