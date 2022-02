Coppa D’Africa – “Trionfa Koulibaly”  Senegal, che festa. Il “Comandante” freddo dal dischetto

Il Senegal entra nella storia della Coppa d’Africa. L’uomo del destino è Sadio Mané, che ha calciato il primo e l’ultimo rigore di una notte interminabile. Uno sbagliato dopo soli 4’, un altro spedito dritto in fondo alla rete al termine di una lotteria crudele per un Egitto che sognava di alzare al cielo l’ottavo trofeo continentale a dodici anni di distanza dall’ultima volta. Finisce con le lacrime di Salah, rimasto un’altra volta a secco con la maglia della Nazionale, e le urla di gioia di Koulibaly, capitano vincente anche in patria e omaggiato sui social con i complimenti del Napoli («grazie a tutti, eravamo qui per vincere e ci siamo riusciti»). Ai Faraoni stavolta non sono bastati i prodigi del portiere Gabaski. Dopo due finali perse, al terzo tentativo il trofeo finisce a Dakar. Tra l’altro il “Comandante”, ha segnato il primo rigore della serie, mostrando freddezza, battendo il portiere egiziano che sembrava insuperabile.

LA PARTITA. Nei tempi regolamentari l’episodio clou arriva dopo soli 4’, quando Abdelmonem in evidente ritardo falcia in area Ciss e manda Mané sul dischetto. Gabaski riceve i consigli dell’altro Reds, Momo Salah, ma l’attaccante senegalese ci mette del suo, sceglie la potenza invece della precisione e il portiere egiziano respinge il tiro centrale. Lo stesso Salah firma l’occasione migliore per i suoi alla mezz’ora, prendendo il tempo a Diallo e chiamando Edouard Mendy a una grande parata per togliere il pallone dall’incrocio. Con il passare del tempo la spinta del Senegal si affievolisce e gli avversari acquistano coraggio, mettendoci la grinta e il fisico alle fondamenta del loro match, nonostante la stanchezza accumulata nella fase a eliminazione diretta con quattro partite su quattro andate oltre il 90’. Al resto ci pensa il solito Gabaski, che nega un’altra gioia a Mané da posizione ravvicinata e nei supplementari risponde presente per ben tre volte sulle conclusioni di Dieng. Nella porta opposta Mendy si esalta sul tiro di Hamdi, mandando tutti ai calci di rigore. Sbagliano Abdelmonem, Lasheen e, per il Senegal, Bouna Sarr. Mané invece si vendica e spedisce il Senegal in paradiso.

SENEGAL 0 EGITTO 0 (4-2 dcr)

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy 6,5; B. Sarr 6 Koulibaly 7 Diallo 6,5 Ciss 6,5; Kouyate 6 (21’ st A. Gueye 6,5) N. Mendy 5,5 G. Gueye 6,5; I. Sarr 6 (32’ st Dia 6,5) Diedhiou 6 (32’ st Dieng 5,5) Mané 6,5. Ct: Cissé 6



EGITTO (3-4-3): Gabaski 7,5; El-Fotouh 5,5 Abdelmonem 5 Mah. Hamdi 6,5; Ashour 6 Fathi 6,5 (9’ pts Lasheen sv) El-Solia 6 (14’ st Trezeguet 6) Elneny 6,5; Mohamed 5,5 (14’ st Mar. Hamdi 5,5) Marmoush 5 (14’ st Zizo 6),Salah 6,5. Ct: Queiroz 6 (squalificato, in panchina Al-Sayed)



ARBITRO: Gomes (Saf) 5,5



I RIGORI: Koulibaly (S) gol, Zizo (E) gol, Diallo (S) gol, Abdelmonem (E) palo, B. Sarr (S) parato, Mar. Hamdi (E) gol, Dieng (S) gol, Lasheen (E) parato, Mané (S) gol

Fonte: Giorgio Coluccia (CdS)