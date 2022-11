CALCIO FEMMINILE – R. Guarino (all. Inter): “Contro l’Empoli ottimo primo tempo. Dobbiamo continuare a lavorare”

Ieri pomeriggio, al “Centro Sportivo Suning”, l’Inter di Rita Guarino batte per 3-2 l’Empoli. Decisive per le nerazzurre i gol di Tatiana Bonetti, Nioya e Karchouni. A fine match le parole del coach della squadra lombarda. “Siamo partite forte, esprimendo le nostre qualità in entrambe le fasi, ma anche per come abbiamo preparato la gara e chiuso le loro giocate: l’Empoli è molto bravo in mezzo al campo e quando lasci gli spazi ne possono approfittare. Nel secondo tempo si è vista un’altra partita, perchè ci siamo abbassate troppo e abbiamo concesso troppo campo. Loro hanno sfruttato il momento positivo e non siamo state abbastanza brave a ritornare in gara. Oggi da parte delle ragazze volevo che mettessero in campo le loro qualità e fino a un certo momento l’hanno fatto bene, ma è chiaro che certi errori poi si pagano. Sono tutti aspetti su cui dobbiamo lavorare tantissimo se vogliamo competere con le squadre di vertice. Con la Juventus dovremo recuperare le energie spese in queste due settimane e prepararci al meglio. Bisogna curare qualsiasi dettaglio e non tralasciare nulla perchè la Juventus è la squadra da battere e la più forte del campionato. Non bisognerà lasciare nulla al caso ed essere brave così come lo siamo state all’andata”.

Factory della Comunicazione

Fonte: inter.it