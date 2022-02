CALCIO FEMMINILE – Milica Mijatovic passa all’A.s. Roma. Ecco le sue caratteristiche

Milica Mijatovic è la prima calciatrice serba a vestire la maglia della Roma Femminile.

La centrocampista, classe ’91, si è messa in gioco in tanti campionati diversi, mostrando sempre grande capacità di adattamento e maturando una profonda esperienza in campo internazionale.

Carriera

Nel 2010-11 gioca nel Sarajevo prima di passare alla Stella Rossa Belgrado per una stagione. Si trasferisce poi al BIIK Kazygurt in Kazakistan, con cui debutta nel 2012 in Champions League.

Dopo esser ritornata alla Stella Rossa nel 2015-16, gioca una stagione all’Hammarby in Svezia e una all’Arna-Bjørnar in Norvegia. Si mette alla prova nel campionato australiano con il Melbourne City con cui vince il campionato. Dopo la successiva breve esperienza all’Apollon Limassol, torna a giocare in Svezia con l’Hacken con cui vince la Coppa di Svezia.

In Nazionale

Punto di riferimento della nazionale serba con la quale ha raccolto 42 presenze e 3 reti. Il suo ultimo gol è arrivato a novembre, in occasione della gara di qualificazione ai Mondiali 2023 con la Bulgaria vinta 4-1. Ha aperto le marcature e poi offerto l’assist per il 2-0.

Palmares

Campionato australiano: Melbourne City, 2019-20

Coppa di Svezia: Hacken, 2020-21

Nazionale: Turkish Women’s Cup, 2021

Caratteristiche

Centrocampista che può giocare in più ruoli. Calciatrice fisica con una buona tecnica di base che le permette di calciare indifferentemente di destro e di sinistro. Ottime capacità di inserimento grazie a una buona accelerazione e delle indiscutibili qualità balistiche.

Numeri

Con l’Hacken, nell’ultima stagione, ha totalizzato 20 presenze segnando 3 gol. La sua miglior stagione in termini realizzativi è stata quella con l’Arna-Bjørnar in Norvegia dove ha messo a segno 7 reti in 21 presenze.

Nell’edizione 2021-22 della Uefa Women’s Champions League è scesa in campo in 5 gare con la maglia dell’Hacken. Tra i dati positivi che hanno caratterizzato le sue prestazioni c’è sicuramente il 60% dei passaggi completati.

Curiosità

Ha giocato nell’ultima stagione con Beata Kollmats, arrivata anche lei nella sessione invernale dall’Hacken.

Fonte: asroma.com