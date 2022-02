Bargiggia: “Osimhen è un generoso, ogni volta che gioca fa gol”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

“Il Napoli con lui in campo ha una media di 2.75 a partita, quasi solo vittorie. E’ un generoso, ogni volta che gioca fa gol.

Il timore ragionato del Napoli di riuscire a tamponare le assenze della Coppa d’Africa è stato superato agevolmente. Lui non c’è andato e lui ha dato subito un contributo appena è stato messo in campo. Sabato se Koulibaly se la sente di giocare partirà dall’inizio, Anguissa forse inizierà a partita in corso. I segnali sono questi, ricordiamoci che erano arrivate delle proposte per Osimhen dal Newcastle, ma il Napoli non ha voluto portare avanti la trattativa”.