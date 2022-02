SERIE B FEMMINILE – Como Women e Brescia vittorie al fotofinish

Il campionato di serie B, dopo la lunga sosta, tra Covid e impegni di Coppa Italia, ricomincia e c’era grande curiosità per il Brescia e Como Women. Le lombarde batton di misura la Torres per 3-2 e mette pressione alla squadra di De La Fuente che sconfigge per 2-0 il Cesena. Per il resto netto successo per Cortefranca contro il Palermo e colpo esterno del Cittadella sul terreno del Chievo Verona. Ecco il resto dei risultati.

Chievo Verona-Cittadella 0-1

Tavagnacco-Roma femminile 0-0

Como Women-Censea 2-1

Brescia-Torres 3-2

Cortefranca-Palermo 4-1

Pink Bari-Pro Sesto 2-0

San Marino-Ravenna 1-0

La Redazione