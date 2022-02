Serie A/ Udinese-Torino 2-0: I calci da fermo decisivi per l’Udinese!

Dopo un primo tempo equilibrato con l’Udinese in crescendo, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 59esimo, Arslan mette in mezzo per Soppy che colpisce di testa trovando la parata di Milinkovic-Savic. Al 64esimo, Brekalo crossa basso per Singo, che in area calcia al volo con la strepitosa respinta di SIlvestri in corner. Al 75esimo, Praet mette una palla tagliata per Vojvoda che calcia di pochissimo fuori. All’89esimo, Molina su punizione impegna Milinkovic-Savic in una respinta con i pugni. Al 92esimo, Mandragora stende Jajalo e prende il secondo giallo. Sulla punizione seguente Molina calcia, insaccando incredibilmente all’angolino. Al 96esimo, Pussetto viene steso in area di rigore da Milinkovic-Savic; sul dischetto l’argentino non sbaglia. Dopo 7 minuti di recupero è terminato il match!

Grande vittoria per l’Udinese che nei minuti di recupero conquista i 3 punti. Brutta sconfitta per il Toro che perde per via di errori dei singoli. Migliori in campo Beto per l’Udinese e Praet per il Torino.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Soppy ( 81′ Molina ), Arslan ( 81′ Walace ), Jajalo, Makengo, Udogie; Success ( 71′ Pussetto ), Beto. All.: Gabriele Cioffi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Buongiorno ( 52′ Pobega ), Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria ( 71’Pellegri ). All.: Matteo Paro (Juric squalificato).

Ammonizioni: 19′ Lukic (T), 36′ Jajalo (U), 65′ Mandragora (T), 66′ Soppy (U), 67′ Arslan (U), 67′ Singo (T), 72′ Praet (T)

Marcatori: 93′ Molina (U), 97′ rig. Pussetto (U)

Espulsioni: 92′ Mandragora (T)