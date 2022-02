SERIE A FEMMINILE RISULTATI – Vittoria di misura della Juventus sul campo del Verona

Domenica dedicata alla serie A femminile, dov’è scesa in campo la capolista Juventus sul terreno dell’Hellas Verona. La squadra bianconera vince soffrendo per 0-1 con autorete di Lotti e restano in dieci per il doppio giallo a Zamanian. L’Inter batte per 3-1 l’Empoli Ladies e mette nei guai le toscane. Infine il risultato della giornata successo a Firenze da parte del Napoli femminile per 0-2.

Fiorentina-Napoli femminile 0-2

Inter-Empoli Ladies 3-2

Hellas Verona Women-Juventus Women 0-1

La Redazione