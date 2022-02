SERIE A FEMMINILE – Fiorentina-Napoli 0-2, impresa delle azzurre e prima rete di Soledad

Dopo aver sfiorato il pari interno contro la seconda in classifica, l’A.s. Roma, il Napoli femminile del duo Domenichetti-Castorina vince sul campo della Fiorentina. Nella prima frazione la squadra viola ha due occasioni con Neto e Boquete, ma trovano la difesa azzurra e Baldi pronte a sventare la minaccia. Nella ripresa le partenopee segnano le reti del successo. La prima è su tiro-cross di Sara Tui e la seconda è invece la prima stagionale di James Soledad. Ora per il Napoli potrebbe essere una svolta per la stagione e prossimo turno sarà in casa contro l’Hellas Verona.

La Redazione