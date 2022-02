SERIE A, Atalanta-Cagliari 1-2: impresa dei Sardi a Bergamo

ATALANTA-CAGLIARI 1-2:

Cagliari senza Keita Balde, in Coppa d’Africa, Joao Pedro, squalificato e Pavoletti, per noie muscolari. La gara si vivacizza nel secondo tempo. Pereiro la sblocca. 0-1. E, dopo poco, provoca l’espulsione del portiere Musso. Subentrano Boga e Zapata. E l’Atalanta raggiunge il pareggio. Con un’azione avvolgente, che porta Zapata al tiro. Respinto da Cragno. Per l’accorrente Palomino, che, in gioco aereo, realizza. 1-1. Ma il pareggio dura poco. Classica azione di contropiede del Cagliari. Conclusa da Pereiro, con gran classe. 1-2.

ATALANTA (4-2-3-1):

Musso 4; Zappacosta 5.5, Palomino 6.5, Djimsiti 5, Pezzella 5 (45′ Maehle 6); Koopmeiners 7, Freuler 5.5; Pessina 6 (58′ Boga 5.5), Pasalic 5.5 (54′ Rossi 6), Malinovskyi 5; Muriel 5.5 (58′ Zapata sv 71′ Mihaila sv).

A disposizione: Sportiello, Toloi, De Roon, Demiral, Hateboer, Scalvini, Zapata.

All. Gasperini 5.

CAGLIARI (3-5-1-1):

Cragno 6.5; Goldaniga 7, Lovato 7.5, Obert 6.5 (87′ Carboni sv); Bellanova 7 (87′ Ceppitelli sv), Deiola 6 (90′ Kourfalidis sv), Grassi 6, Dalbert 6.5 (78′ Baselli sv), Lykogiannis 6; Marin 6; Pereiro 8.

A disposizione: Aresti, Radunovic, Iovu, Desogus, Gagliano, Luvumbo.

All. Mazzarri 8.

RETI: 49′ Pereiro, 64′ Palomino, 67′ Pereiro

AMMONITI: 24′ Dalbert, 35′ Grassi, 60′ Zappacosta, 63′ Deiola, 90′ Goldaniga, 92′ Cragno

ESPULSI: 53′ Musso