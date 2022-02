Antonello Perillo, giornalista Rai, ha commentato sul proprio profilo Twitter la vittoria del Napoli sul Venezia per 0-2. “Dominio nel possesso palla e tre punti fondamentali. I migliori: Osimhen per il gran gol, Rrahmani per le chiusure, Lobotka per il giro palla. Contro l’Inter come uno spareggio. Parola d’ordine STEP. Sabato Tutto È Possibile”.