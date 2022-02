Osimhen e le scuse dopo il post gara contro la Salernitana

Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa ad un certo punto ha parlato di Osimhen e sulla voglia di battagliare in mezzo al campo: “Noi come squadra dovremo prendere come esempio Victor, lottare per ottenere sempre il massimo”. Il nigeriano nei giorni scorsi si è scusato con il tecnico di Certaldo e il suo vince Domenichini, come riporta il Mattino, per l’episodio post Salernitana con Politano. Ci fu un litigio tra i due e l’ex Lille ha fatto capire che non si arrabbierà più se non dovesse avere la palla dai compagni di squadra. Osimhen ha il suo modo di stare in campo, ma Spalletti lo ha elogiato e si aspetta ottime risposte in campo contro il Venezia, dove partirà titolare dal primo minuto.

La Redazione