Nonostante la vittoria del Cagliari a Bergamo, in panchina litigano due ex azzurri

Tantissima gioia, per la vittoria a Bergamo, ma anche parecchia tensione sulla panchina del Cagliari. Un match intenso vinto con la rabbia e la determinazione ma, anche a causa della posta in gioco, il costo è stato pagato in termini di nervosismo. Come quello che si è vissuto durante un’indicazione di Mazzarri a Goldaniga. Il tecnico ha ripreso più volte il suo giocatore ma a il suo vice non è riuscito a trattenere il dissenso nei confronti del “capo”. Un parapiglia che non è sfuggito in tribuna e neanche alle telecamere.Secondo quanto riporta Sky, infatti, il tecnico toscano stava provando a dare indicazioni tattiche alla squadra subito dopo l’espulsione di Musso. A essere colpito dai rimproveri dell’allenatore toscano proprio Goldaniga. Il vice Claudio Bellucci, ex attaccante, ha provato a intervenire per difedere il giocatore e tra i due è nato un diverbio. Il “confronto” è durato poco ma sicuramente ci saranno dei chiarimenti nei prossimi giorni. Fonte: Mattino.it