Monti, giornalista: “La vittoria della maturità per Spalletti”

Gianluca Monti, giornalista, ha commentato su Twitter, la vittoria esterna del Napoli sul campo del Venezia, ecco le sue parole: “La vittoria della maturità per Spalletti: sostanza, praticità e Osimhen. La difesa continua ad essere il “segreto” di questa squadra, pur in assenza di Koulibaly. Il Napoli è vicinissimo all’Inter – in tutti i sensi – e (come dico da inizio stagione) se la giocherà fino in fondo“.