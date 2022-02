LIVE SERIE A – Venezia-Napoli (06/02/2022)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Mariani; Ass1: De Meo; Ass2: Rossi; IV: Marini; VAR: Nasca; AVAR: Longo

Questo pomeriggio allo stadio “L. Penzo”, fischio d’inizio alle ore 15,00, si giocherà la sfida valevole per la sesta di ritorno tra il Venezia e il Napoli. Per i padroni di casa, l’occasione per riscattare la sconfitta, prima della sosta, contro l’Inter di misura. Out per infortunio Ullman, Junior Vacca e Kiyine. Gli azzurri invece per confermare il secondo posto, out, Tuanzebe, Ounas e Lozano e i calciatori della Coppa d’Africa Koulibaly e Anguissa. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

La Redazione