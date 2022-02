Koulibaly e Anguissa, la prossima settimana torneranno a casa base

Il Napoli oggi sfiderà il Venezia allo stadio “Penzo”, obiettivo avvicinarsi alla capolista Inter, in vista poi del big-match del “Maradona” di sabato prossimo. Da domani mister Spalletti potrà finalmente riavere, anche i protagonisti della Coppa d”Africa. Il primo sarà Anguissa, secondo il CdS, ieri con il suo Camerun hanno conquistato il terzo posto sconfiggendo ai calci di rigore il Burkina Faso, ma il centrocampista era in panchina tutta la partita. Questa sera invece sarà la volta di Koulibaly che con il suo Senegal sfiderà in finale l’Egitto di Salah. Si attenderà anche Lozano, ma solo per nuovi accertamenti dopo la lussazione alla spalla e sapere i tempi di recupero.

La Redazione