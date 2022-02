Insigne e Osimhen, insieme per cancellare l’astinenza del gol

Il Napoli, dopo il risultato del derby Inter-Milan, oggi scenderà in campo, avversario i padroni di casa del Venezia per restare al secondo posto alla pari dei rossoneri. Per farlo Spalletti si affiderà tra gli altri al capitano Lorenzo Insigne e Victor Osimhen. Entrambi mancano in zona gol da un bel po’ di tempo. Per il numero 24 azzurro questa stagione, vale per il campionato, ha solo segnato 5 reti, tutte dal dischetto, mentre in Europa League su azione, perciò c’è voglia di Insigne di lasciare il segno su azione. Il bomber nigeriano invece oggi debutterà con la nuova maschera, ridotta di colore nero e in carbonio. C’è voglia di rivalsa dopo che all’andata fu espulso al minuto 23 per un fallo di reazione e soprattutto dopo lo scontro con Skriniar che gli è costata l’operazione. Insomma in campo il capitano e Osimhen per regalare il successo al Napoli e ritrovare il gol perduto. Spalletti e la città partenopea ci sperano davvero.

La Redazione