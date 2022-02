“Il Mattino” mette in campo Napoli e Venezia. Quattro indisponibili per Spalletti

Un match in cui l’allenatore azzurro non avrà a disposizione Axel Tuanzebe: dopo il priblema fisico dei giorni scorsi, l’inglese ha svolto terapie e lavoro in palestra. Resta indisponibile anche Adam Ounas: questa mattina al Konami Center l’algerino ha fatto allenamento personalizzato in campo. Mancheranno anche i due impegnati in Coppa d’Africa, KK e Anguissa.