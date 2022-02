Il comandante è pronto ad essere anche capitano e a ridursi l’ingaggio

Kalidou Koulibaly stasera sarà impegnato nella finale di Coppa d’ Africa contro l’Egitto. Luciano Spalletti, ieri, in conferenza, gli augurato di tornare vincitore. Rientrerà la prossima settimana, il comandante, e si metterà a disposizione del suo allenatore per il tour de force che aspetta gli azzurri. Koulibaly, come si legge sulle pagine di La Repubblica questa mattina, è anche “pronto a raccogliere la fascia di capitano di Lorenzo Insigne”. Il quotidiano si sofferma anche sul futuro del difensore azzurro, il calciatore più pagato della rosa con uno stipendio da 6 milioni di euro, e lancia un’importante indiscrezione circa il rinnovo: “Il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe trasformare la necessità di parlare del futuro in una risorsa: Koulibaly sta prendendo in considerazione l’idea di spalmare il maxi-ingaggio e diventare la bandiera del Napoli”.