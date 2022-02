Ignoffo, ex Napoli: “Scudetto Napoli? Sarei l’uomo più felice del mondo”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giovanni Ignoffo, allenatore ed ex difensore del Napoli, ecco le sue parole: “Juan Jesus? Ogni giocatore ha un percorso in funzione delle piazze dove gioca. Probabilmente, ha trovato una realtà che l’ha fatto sentire a casa e messo nelle condizioni tecniche di rendere al meglio. Le qualità fisiche e strutturali non gli mancano. E’ un insieme di cose che definisce il rendimento di un giocatore, nel bene e nel male. Io ho cominciato dal basso per cercare di crearmi un percorso e una maturità. Io voglio arrivare il più lontano possibile ma mi sto rendendo conto che il percorso è ostacolato da tanti fattori. Fare l’allenatore non dipende solo dalle tue idee ma anche dalle opportunità, dai progetti della società e dal materiale che si ha a disposizione. Io mi giocherò le mie carte fino alla fine perché credo molto nel lavoro che faccio. Le ambizioni sono quelle di arrivare in A e di guidare una grande squadra. Lega pro? Molte società non puntano sui settori giovanili. In quel caso, bisognerebbe avere degli allenatori molto più preparati di quelli della prima squadra che pensano alla crescita e non al risultato. Si sta riscontrando questa difficoltà nei campionati italiani che parte dai settori giovanili e dalle categorie minori che si ripercuote anche in quelle superiori. Scudetto Napoli? Sarei l’uomo più felice del mondo perché ho fatto parte di quella storia e sarebbe la chiusura di un cerchio e la giusta ricompensa per la gente di Napoli“.