Ghoulam sui social, dopo la vittoria del Napoli: “Avanti così!”

Il Napoli ha battuto il Venezia oggi pomeriggio al Penzo per 0-2, aggiudicandosi i tre punti che consentono agli azzurri un distacco di un solo punto dall’Inter capolista. Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, non è entrato titolare ma a gara in corso, ma come sempre ha dato il suo apporto alla squadra. Su Twitter il giocatore azzurro ha così commentato la vittoria. “AVANTI COSI'”