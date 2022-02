[Formazioni] Venezia – Napoli: modulo offensivo per i lagunari. Ballottaggio Meret-Ospina

Questo pomeriggio allo stadio “L. Penzo” il Venezia affronterà il Napoli per la ventiquattresima giornata di campionato. All’andata successo per 2-0 per gli azzurri, in gol Insigne su rigore e poi Elmas. I padroni di casa dovranno fare a meno, oltre a Junior Vacca e Kiyine, anche del neo arrivato Ullman per infortunio. A centrocampo spazio a Fiordilino che dovrebbe spuntarla su Ampadu. In attacco spazio ad Aramu, Henry e Okereke, panchina per Nani e Nsame. Per mister Spalletti il ballottaggio sarà in porta Meret-Ospina, con il friulano in leggero vantaggio. Per il resto Osimhen favorito rispetto a Mertens.

Fonte: CdS