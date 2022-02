Duttile, veloce, personaggio: Osimhen è calciatore post-moderno

Fumantino? Certo. Veloce? Certo. Osimhen è così. In campo si arrabbia e si danna, ma dà l’anima. E, soprattutto è calciatore moderno, o forse post-moderno. Nella qualità del gioco, nella duttilità dei ruoli e nell’essere personaggio sui social, dove spesso ha avuto modo di farsi notare per qualche diverbio, qualche post senza senso. Poi è intervenuta, in punta di piede, la società che gli ha spiegato che un conto è perdere le staffe con un compagno, un altro con un follower. E il bomber ha deciso – almeno fino a questo momento – di concedersi una tregua dalle liti social. Ha la maglia numero 9 sulle spalle, un peso, all’inizio, e poi una spinta enorme a diventare il più bravo di tutti, il più forte attaccante, l’erede di Mertens che lo ha adottato. Forte e capriccioso. La prossima estate i club di Premier, dove collezionano carne umana pregiata, faranno scattare l’asta. Il Napoli proverà a trattenerlo, non si capisce per quanto, vista anche la mostruosa crisi finanziaria che s’è abbattuta in serie A.

Il Mattino