De Laurentiis: “Non parliamo dello scudetto. I ragazzi sono molto gasati. Andiamo avanti così”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 21, dopo la vittoria degli azzurri sul Venezia per 0-2, come riportato da Tutto Napoli. “Ragazzi non parliamo dello scudetto. Siamo felici perché abbiamo vinto in un campo molto complicato e quindi sono molto soddisfatto di questo risultato che ci trova sempre secondi e poi siamo stati anche fortunati perché siamo abituati a guardare anche le partite degli altri e voi capite a cosa mi riferisco. Andiamo avanti così, i ragazzi sono molto gasati e questo è molto importante. Ci sono sei giorni fino a sabato per essere concentrati, abbiamo un grande allenatore, l’ho sempre detto, non è una novità”.