Dopo la sosta per lo stage della Nazionale, nel fine settimana ritornerà il campionato di serie A e per il Napoli, secondo in classifica, ci sarà la trasferta contro il Venezia. In vista della gara del “Penzo”, è stato designata la coppia di telecronisti di Dazn.

DAZN! Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Simone Tiribocchi

Fonte: dazn.com