DAZN – Ospina: “Spalletti ha fiducia sia in me che in Meret”

Ospina, al termine della gara, dal collega di Dazn ha saputo di essere arrivato alla 100esima partita da professionista senza subire gol e la cosa gli fa piacere, poi dice, parlando della sua esperienza relativa all’ età: “Voglio fare il massimo, perchè il calcio mi ha dato tutto, quindi, non so quanto vorrò dire basta…Mister Spalletti ha fiducia in me così come ne ha in Meret, un ragazzo di qualità, mi ha chiesto come stavo dopo l’intossicazione alimentare, gli ho detto che se voleva, io stavo benissimo e potevo giocare. Io sono in scadenza di contratto, approfitterò di tutte le possibilità che questa squadra mi darà, poi vedrò, del resto aspetto di parlarne più avanti”