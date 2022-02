Caressa, Sky: “Hanno già deciso che non ci qualifichiamo”

Fabio Caressa, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay, in particolare soffermandosi sui prossimi playoff che affronterà la nazionale italiana per sperare ancora nella qualificazione ai mondiali in Qatar. “Torneo Serie A negli USA durante il Mondiale? Hanno già deciso che non ci qualifichiamo, scordiamoci qualsiasi aiuto per la Nazionale. Di là Neymar contro Cristiano Ronaldo, Mbappé, mentre noi con Pobega e Frattesi, con tutto il rispetto. Ma di cosa parliamo, è assurdo”.