Anguissa ora rischia la nazionale: critiche per l’azzurro e per Onana

Il Camerun si aggiudica il 3° posto in Coppa d’Africa vincendo la finalina del torneo contro il Burkina Faso ai rigori, ma non mancano le critiche alla squadra di Conceicao il giorno dopo l’ultimo match. Le dita sono puntate tutte su due veterani della nazionale come Andre Onana e il centrocampista del Napoli Frank Anguissa, rei di non aver saputo trascinare il Camerun fino alla vittoria nella competizione.Come riportato da ActuCameroun, lo staff tecnico della nazionale potrebbe decidere per una rivoluzione in vista delle prossime gare internazionali – il Camerun si giocherà le qualificazioni al Mondiale 2022 a marzo -, gare in cui potrebbero non essere convocati i due calciatori. Il prossimo portiere dell’Inter ieri è stato protagonista di un errore clamoroso nel primo tempo che ha concesso al Burkina Faso il raddoppio, Anguissa invece è stato accusato di “poca professionalità” e di “atteggiamento svogliato in campo” dai tifosi. Fonte: mattino.it