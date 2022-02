Zanetti, all. Venezia: “Davanti avremo un Napoli che è una corazzata”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara col Napoli. “Abbiamo fatto un buon mercato, cercando di mettere dentro giocatori in base alle nostre risorse, abbiamo fatto il massimo che potevamo fare. Sono arrivati degli elementi di qualità, soprattutto davanti. Sono arrivati buoni giocatori, ora bisogna correre perché di tempo ce n’è poco. Abbiamo fatto il nostro percorso e ora dobbiamo buttarci in questo percorso finale, saranno tre mesi di fuoco. Non possiamo pensare di fare sempre punti quella dopo, davanti avremo un Napoli che è una corazzata, che ha un gioco meraviglioso, ma dobbiamo avere la forza di provarci anche contro di loro. Emergenza infortuni è finita, abbiamo recuperato tutti. Nani lo stiamo conoscendo, non è facile diventare leader in corsa perché lo spogliatoio ha già i suoi equilibri. Sicuramente è un leader tecnico, si è presentato benissimo lavorando forte e in questi 20 giorni è cresciuto, gli mancano solo i minuti partita, se c’è qualcuno che può spostare gli equilibri è lui con la sua classe”.

La Redazione